Шаблістка Вороніна виборола бронзу чемпіонату Європи з фехтування

12:32, 08 червня 2015
Спорт
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На європейській першості з фехтування, який триває в швейцарському місті Монтре, шаблістка Олена Вороніна принесла збірній Україні бронзову медаль.

Олена Вороніна вперше у кар`єрі завоювала медаль в індивідуальному турнірір / noc-ukr.org

Українка програла лише один бій під час турніру, повідомляє офіційний сайт змагань.

У півфіналі українка поступилася Софії Великій з Росії з рахунком 9:15, котра згодом й стала чемпіонкою Європи. У фіналі Велика перемогла Шарлотту Лембах з Франції. 

Вороніна розділила бронзову медаль з італійкою Ресоллою Грогоріо. Цікаво, що у чвертьфіналі Грігоріо стала автором найгучнішої сенсації цієї першості, перемігши лідера світового рейтингу Олімпійську чемпіонку українку Ольгу Харлан. 

Що стосується Вороніної, то це перша нагорода в індивідуальній першості в її кар’єрі.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав спортсменку, тренерський склад збірної та національну Федерацію з прекрасним виступом, побажавши не зупинятися на досягнутому, спортивної вдачі та нових звершень.

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