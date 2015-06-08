Шаблістка Вороніна виборола бронзу чемпіонату Європи з фехтування
На європейській першості з фехтування, який триває в швейцарському місті Монтре, шаблістка Олена Вороніна принесла збірній Україні бронзову медаль.
Українка програла лише один бій під час турніру, повідомляє офіційний сайт змагань.
У півфіналі українка поступилася Софії Великій з Росії з рахунком 9:15, котра згодом й стала чемпіонкою Європи. У фіналі Велика перемогла Шарлотту Лембах з Франції.
Вороніна розділила бронзову медаль з італійкою Ресоллою Грогоріо. Цікаво, що у чвертьфіналі Грігоріо стала автором найгучнішої сенсації цієї першості, перемігши лідера світового рейтингу Олімпійську чемпіонку українку Ольгу Харлан.
Що стосується Вороніної, то це перша нагорода в індивідуальній першості в її кар’єрі.
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав спортсменку, тренерський склад збірної та національну Федерацію з прекрасним виступом, побажавши не зупинятися на досягнутому, спортивної вдачі та нових звершень.