Шаблістка Вороніна виборола бронзу чемпіонату Європи з фехтування

Українка програла лише один бій під час турніру, повідомляє офіційний сайт змагань.

У півфіналі українка поступилася Софії Великій з Росії з рахунком 9:15, котра згодом й стала чемпіонкою Європи. У фіналі Велика перемогла Шарлотту Лембах з Франції.

Вороніна розділила бронзову медаль з італійкою Ресоллою Грогоріо. Цікаво, що у чвертьфіналі Грігоріо стала автором найгучнішої сенсації цієї першості, перемігши лідера світового рейтингу Олімпійську чемпіонку українку Ольгу Харлан.

Що стосується Вороніної, то це перша нагорода в індивідуальній першості в її кар’єрі.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав спортсменку, тренерський склад збірної та національну Федерацію з прекрасним виступом, побажавши не зупинятися на досягнутому, спортивної вдачі та нових звершень.