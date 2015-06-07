ФІФА: У Росії відберуть ЧС-2018, якщо з'являться докази підкупу
Перевірка, проведена ФІФА, не виявила порушень в ході голосування з вибору країн-господарок ЧС-2018 і 2022 року.
Про це, як пише Sonntags Zeitung, повідомив голова комісії з аудиту ФІФА Доменіко Скала.
Разом з тим він запевнив, що якщо будуть представлені докази того, що Росія і Катар отримали право проводити чемпіонати світу, купивши голоси, то результати виборів будуть анульовані.
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«Але доказів хабарів на виборах немає», — зазначив Скала.
Справа про можливі порушення на виборах раніше порушила прокуратура Швейцарії.
У Росії вважають, що проведенню чемпіонату нічого не загрожує. «У нас підписаний контракт, виконком ФІФА ухвалила рішення у 2010 році, конгрес це рішення підтримав. Розслідування Гарсії показало, що до Росії ніяких претензій ні з точки зору корупції», — сказав міністр спорту Віталій Мутко.