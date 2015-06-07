ЗМІ: На виборах країни-організатора ЧС-2010 перемогла не ПАР, а Марокко

Голосування з вибору країни-організатора чемпіонату світу 2010 року виграло Марокко, а не ПАР, стверджує колишній чиновник Міжнародної федерації футболу Ісмаїл Бхамджі.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на британське видання Telegraph.

За даними ЗМІ, у підкуп брали участь як представники Марокко, так і ПАР. При цьому самі функціонери заперечують всі звинувачення на свою адресу.

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Раніше міністр юстиції, генеральний прокурор США Лоретта Лінч повідомила, що при поданні заявок на ЧС-2010 були допущені порушення. А для того, щоб турнір пройшов у ПАР, виплачувався хабар високопоставленим чиновникам.

Повідомляється, що колишній віце-президент ФІФА та екс-голова Конфедерації футболу Північної і Центральної Америки і країн Карибського басейну Джек Уорнер отримав хабар від уряду ПАР в сумі $10 млн, щоб забезпечити перемогу південноафриканської заявки. Ці кошти він перевів на власні рахунки. Також на проведення ЧС-2010 претендували Єгипет і Марокко.