ЗМІ: ФІФА звинуватили у вимаганні $7 мільйонів хабара за право провести ЧС-2010

Екс-міністр спорту Єгипту заявив, що колишній віце-президент ФІФА Джек Уорнер вимагав хабар в обмін на голоси при виборах країни - господині ЧС-2010, передає Ukrnews24.net з посиланням на Egyptian Streets.

Екс-міністр спорту Єгипту Алі Ель Дін Хелаль заявив, що колишній віце-президент ФІФА Джек Уорнер пропонував його країні заплатити 7 млн доларів за право провести чемпіонат світу 2010 року.

За словами Хелаля, свою вимогу Уорнер озвучив під час зустрічі в ОАЕ з представником Футбольної асоціації Єгипту. Проте той відповів відмовою. В результаті заявка Єгипту в ході голосування не отримала жодного голосу.

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При цьому колишній міністр спорту пояснив, що до скандалу в ФІФА не говорив про пропозицію заплатити хабар, щоб захистити Єгипет від можливих санкцій. Адже прямих доказів у Хелаля не було.

Зазначимо, що з ім'ям Джека Уорнера і виборах країни — господині ЧС-2010 вже пов'язаний інший скандал. Колишнього віце-президента ФІФА звинувачують в отриманні 10 млн доларів від ПАР за право прийняти світову футбольну першість.

Крім того, у ЗМІ звучать такі звинувачення, пов'язані з іншими чемпіонатами світу. Так, за даними журналістів, Німеччина могла отримати право на турнір в 2006 році в обмін на обіцянку поставити Саудівської Аравії зброю.