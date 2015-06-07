BBC з’ясувала, куди Уорнер направив гроші ФІФА

ВВС вдалось з’ясувати, як витратили 10 мільйонів доларів, які перерахувала Міжнародна федерація футболу на рахунки, які контролює її колишній віце-президент Джек Уорнер.

Пан Уорнер є одним з 14 людей, проти яких влада США 27 травня висунула звинувачення у справі корупції в ФІФА, пише BBC Україна.

Гроші мали піти на розвиток футболу у країнах Карибського басейну. Але, згідно з документами, з якими ознайомилась ВВС, Уорнер направив їх на інші цілі.

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Чи не найбільше - 4,86 мільйона доларів, перерахували на рахунок великої торговельної мережі в Тринідаді і Тобаго на батьківщині колишнього футбольного функціонера.

Американські прокурори кажуть, що більша частина цієї суми пізніше була повернута Уорнеру, але вже у національній валюті.

Ще одна стаття витрат - 1,6 мільйона. Гроші перерахували у якості виплат за позиками і кредитними картами екс-чиновника, а ще 360 тисяч зняли особи, пов’язані з Уорненром.

Раніше Джек Уорнер обіцяв розповісти всю правду щодо корупції у ФІФА. При цьому він наполягає, що особисто ні в чому не винен.