Голи фіналу Ліги чемпіонів "Ювентус" - "Барселона" (відео)

У Берліні (Німеччина) завершився фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА, в якому було забито чотири голи.

Рахунок у грі відкрив гравець "Барселони" Ракітіч.

Другий м'яч забив футболіст "Ювентуса" Мората.

Переможний гол у матчі забив гравець "Барси" Суарес.

Крапку в грі поставив Неймар.

Як повідомляв УНІАН, "Барселона" виграf Кубок європейських чемпіонів в 5-й раз, автоматично отримавши право залишити собі перехідний трофей навічно.