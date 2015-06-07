Голи фіналу Ліги чемпіонів "Ювентус" - "Барселона" (відео)

00:09, 07 червня 2015
Спорт
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Матч завершився перемогою "Барселони" з рахунком 3:1.

Reuters

У Берліні (Німеччина) завершився фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА, в якому було забито чотири голи.

Рахунок у грі відкрив гравець "Барселони" Ракітіч.

Другий м'яч забив футболіст "Ювентуса" Мората.

Переможний гол у матчі забив гравець "Барси" Суарес.

Крапку в грі поставив Неймар.

Як повідомляв УНІАН, "Барселона" виграf Кубок європейських чемпіонів в 5-й раз, автоматично отримавши право залишити собі перехідний трофей навічно.

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