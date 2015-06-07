Голи фіналу Ліги чемпіонів "Ювентус" - "Барселона" (відео)
00:09, 07 червня 2015Спорт
3133
Матч завершився перемогою "Барселони" з рахунком 3:1.
Reuters
У Берліні (Німеччина) завершився фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА, в якому було забито чотири голи.
Рахунок у грі відкрив гравець "Барселони" Ракітіч.
Другий м'яч забив футболіст "Ювентуса" Мората.
Переможний гол у матчі забив гравець "Барси" Суарес.
Крапку в грі поставив Неймар.
Як повідомляв УНІАН, "Барселона" виграf Кубок європейських чемпіонів в 5-й раз, автоматично отримавши право залишити собі перехідний трофей навічно.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter