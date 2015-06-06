"Барселона" виграла Лігу чемпіонів УЄФА

У Берліні (Німеччина) завершився фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2014/15, в якому іспанська "Барселона" обіграла італійський "Ювентус" з рахунком 3:1.

Гра, більшу частину проходила з явною перевагою "Барселони", яка втратила контроль над ситуацією на полі тільки в 15-хвилинному відрізку по ходу другого тайму.

"Барса" швидко відкрила рахунок вже на 4-й хвилині гри відзначився Ракітіч. Надалі команда вміло утримувала свою перевагу, контролюючи м'яч і не загострюючи гру біля воріт суперника. Але, на 55-й хвилині гольова атака вдалася супернику, у складі якого відзначився Мората. Тим не менш, впоравшись з тиском "Ювентуса", каталонська команда знову перехопила ініціативу і на 69-й хвилині переможний гол забив Суарес. А вже в доданий арбітром час, на 97-й хвилині, Неймар поставив переможну крапку у грі - 3:1.

УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, за якою можна простежити за ходом подій.

Кращим гравцем матчу визнаний капітан "Барселони" Іньєста.

Таким чином, "Барселона" в 5-й раз в історії виграла Кубок європейських чемпіонів і автоматично отримала право залишити собі перехідний трофей навічно.