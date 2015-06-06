Серена Вільямс виграла 20-й турнір серії "Великого шолома" в кар'єрі

У Парижі (Франція) завершився фінальний матч Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, в якому американка Серена Вільямс грала проти Люсі Шафаржової з Чехії і виграла з рахунком 6:3, 6:7, 6:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

По ходу матчу Вільямс, яка раніше виграла всі 8 очних зустрічей у своїй суперниці, мала великі проблеми. Вона програла другу партію і поступалася у вирішальному третьому сеті з рахунком 0:2, але потім зуміла зібратися і виграти шість геймів поспіль. Також варто відзначити, що по ходу всього турніру Вільямс переслідували проблеми зі здоров`ям - погана фізична форма була обумовлена, в тому числі, застудою.

Після гри Вільямс зазначила: "Це був складний матч. Треба віддати належне Люсі - вона відмінний опонент грала агресивно, здорово. Я нервувала, особливо на початку третьої партії. Але знайшла в собі сили перевернути хід гри".

Таким чином, Вільямс в 3-й раз в кар'єрі виграла Відкритий чемпіонат Франції і в 20-й раз - змагання серії "Великого шолома".

У неділю, 7 червня, відбудеться чоловічий фінал Відкритого чемпіонату Франції, в якому зійдуться Новак Джокович (Сербія) і Станіслас Ваврінка (Швейцарія).