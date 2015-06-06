Збірна України з футболу розпочала підготовку до матчу відбору Євро-2016

Цей збір пройде в рамках підтоговки до офіційної гри у рамках Євро-2016 против команди Люксембургу, повідомляє прес-служба ФФУ.

Відкрив збір нападник дніпропетровського «Дніпра» Євген Селезньов, який першим прибув в розташування головної команди 5 червня та чекав на своїх партнерів. Потім «підтягнулися» і дебютант збірної дніпрянин Павло Ксьонз, і динамівці Андрій Ярмоленко та Сергій Сидорчук та інші.

Вже в Австрії до команди приєднається капітан команди Анатолій Тимощук, якого офіційно запрошено на фінал Ліги Чемпіонів, що пройде сьогодні в Берліні.

В день збору, 5 червня, у робочому графіку збірної було відновлення, яке зокрема стосувалось футболістів «Динамо» та «Шахтаря», які 4 чеврня грали у фіналі Кубку України.

Щодо стану футболістів, то за словами лікаря команди Сергія Дереповського, складних травм у гравців немає. Однак у деяких учасників фіналу національного Кубку є легкі ушкодження, проте вони швидко відновляться. Окремо лікар розповів про Олександра Кучера, зазначивши, що у футболіста - рвана рана правої скроневої частини шкіри голови. Проте Дереповський дає оптимістичний прогноз: на його думку, травма не завадить футболісту взяти участь в найближчих матчах, зокрема, у зустрічі проти Люксембургу.

Збірна України повернеться додому 13 червня, за день до кваліфікаційної зустрічі, чартерним рейсом Лінц-Львів.

14 червня на "Львів-Арені" відбудеться кваліфікаційний матч Євро-2016 Україна - Люксембург.