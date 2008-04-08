Володимир Кличко визначився з датою наступного бою

Визначилося місце проведення бою чемпіона світу за версіями Світової боксерської організації (WBO) і Міжнародної боксерської федерації (IBF) в суперважкій вазі між українцем Володимиром Кличком і обов`язковим претендентом за версією WBO американцем Тоні Томпсоном. Поєдинок відбудеться 12 липня на "Color Line Arena" в Гамбурзі, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Організатори поєдинку поки що чекають остаточного рішення від IBF з її штаб-квартири в Нью-Джерсі, яке санкціонує проведення бою (рішення очікується цього тижня). Але, за даними німецької газети Bild, арена в Гамбурзі вже орендована. Раніше серед кандидатів називалися також Маннгейм, Дюссельдорф і Кельн.

Гамбург має особливе значення для українця: тут один з його будинків, штаб-квартира його компанії "Кличко Менеджмент Груп", востаннє він виходив тут на ринг 18 березня 2000 року, коли виграв у Пае Вольфграмма нокаутом в першому раунді.

Тоні Томпсон отримав право на бій з чемпіоном WBO, коли переміг німця Луана Краснічі (14 липня 2007 року). На той час титул належав росіянинові Султану Ібрагімову, але 13 лютого 2008 року той поступивсязванням Владимиру Кличку, який став володарем двох поясів.