Екс-глава УЄФА: Блаттер знав про хабар при виборі місця проведення ЧС-2010

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на The Guardian.

Юханссон заявив, що думає, що "слідство дало зрозуміти Блаттеру, що точно дізнається, хто і коли зробив переказ".

"Генеральний секретар відправляє мільйони, а тепер Блаттер стверджує, що він нічого не знав. Він знає про все, що відбувається, не вірте йому", - цитує екс-президента УЄФА видання.

Читайте такожЕкс-чиновник ФІФА зізнався, що брав хабарі при виборі країни для Чемпіонату світуЮханссон також заявив, що на виборах президента ФІФА в 1998 році, коли він був суперником Блаттера, нинішній глава ФІФА зшахраював і вперше отримав пост, на який згодом переобирався п'ять разів.

Факт хабара, про який говорить Юханссон, був встановлений американськими слідчими в ході розслідування корупції у вищому керівництві ФІФА.

Читайте такожФБР перевірить голосування, за підсумками якого Росія отримала ЧС-2018 У 2008 році генсек ФІФА і "права рука" Блаттера Жером Вальке переказав колишньому віце-президенту ФІФА Джеку Уорнеру $10 млн від ПАР, які нібито були заплачені за отримання права на проведення чемпіонату світу з футболу 2010 року.

Як повідомляв УНІАН раніше, екс-глава УЄФА Леннарт Юханссон закликав віддати Англії право проведення чемпіонату світу з футболу 2018 року, який повинен пройти в Росії.