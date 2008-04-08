Вперше повністю українська команда бере участь в Чемпіонаті Європи з мотоспорту

9 квітня о 15.30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Вперше повністю українська команда бере участь в Чемпіонаті Європи з мотоспорту». Організатор: Українська команда MotoRace. Учасники: Василь Якимчук, генеральний секретар Федерації мотоспорту України; Аркадій Маслов, комерційний директор компанії «ТЕЗ ТУР»; Роман Свирипа, комерційний директор компанії ARAL; Тарас Мицканюк, керівник проекту, журнал «БАЙК»; Гліб Старостенко, керівник проекту MotoRace; Інесса Тушканова, пілот команди MotoRace; Олександр Пащинський, пілот команди MotoRace (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

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