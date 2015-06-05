В НСК "Олімпійському" розповіли про погром вболівальників: зламані стільці, ворота, на полі траву виривали з землею (фото)

«Двоє воріт коштують 10 тисяч євро. Нанесені істотні пошкодженнястадіону, в який були вкладені народні гроші. Пошкоджені доріжки, десять серйозних ушкоджень поля (палили фаєри), зламані стільці. Чотири стюарди були побиті. Стюарди отримали травми легкої та середньої тяжкості. Благо встигли отримати оперативну допомогу медиків", - розповів журналістам директор з громадських зв'язків НСК «Олімпійський» Віктор Анісімов.

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За його словами, всі інциденти зняті на камери, пише matchday.ua.

"Нам довелося звернутися в правоохоронні органи. Сподіваємося, що через пресу нас почують і доведуть справу до кінця. Правосуддя має восторжествувати. Зі свастикою і фаєрами бігати по полю — не можна, хлопці", - підкреслив Анісімов.

Також він повідомив, що один з журналістів за 200 гривень передав ультрас піротехніку, через що стадіону доведеться переглянути систему пропуску преси.

"Але найголовніше для нас — жодна цивільна особа з числа вболівальників не постраждала. А це хоч і втішний, але успіх для нас. За ніч ми постаралися повернути полю людський вигляд. Але з нього вчора виривали траву разом з землею. На пам'ять, так сказати», — пзаявил Анісімов.

Як повідомляв УНІАН, у фіналі Кубка України "Динамо" обіграло "Шахтар" у серії пенальті - 0:0 (5:4). Ще під час серії пенальті гра мало не була перервана, коли фанати вибігли на бігові доріжки. Тим не менше арбітр гри Юрій Можаровський прийняв рішення продовжити матч. Після фінального свистка фанати масово вибігли на поле і зламали ворота, розібравши поперечину на сувеніри.