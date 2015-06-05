На "Олімпійському" через безлади можуть встановити огороджувальні сітки та решітки

У Федерації футболу України зробили висновки з безладів під час фіналу Кубка країни.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Футбол 1" віце-президент ФФУ Ігор Кочетов, повідомляє Еспресо.TV.

"Буде проектуватися спорудження загороджувальних сіток та решіток. Не сумніваюся, ми це будемо робити. До початку наступного сезону ми зобов'язані це зробити на стадіоні", - сказав Кочетов.

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Також віце-президент ФФУ заявив, що на "Динамо" чекає покарання за поведінку його вболівальників. "Безумовно, "Динамо" буде покарано. Клуб може подякувати своїм "справжнім фанатам". Те, що вчора відбулося - ганьба. Правоохоронні органи разом з ФФУ ще раз розписалися у своєму безсиллі" – констатував чиновник.

Нагадаємо, 4 червня після фіналу Кубка України, в якому "Динамо" перемогло по пенальті "Шахтар", на поле НСК "Олімпійський" масово повибігали вболівальники, які вчинили безлад та зламали ворота.