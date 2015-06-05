Лідери "Динамо" і "Шахтаря" оголосили про своє бажання покинути клуби

По закінченні фінального матчу Кубка України "Динамо" - "Шахтар", ряд гравців двох провідних команд України заявили в ефірі телеканалу "Футбол 2" про бажання перейти в клуби Західної Європи.

Так, Андрій Ярмоленко зазначив: "Я вже раніше говорив, що хотів би перейти в клуб з топ-чемпіонату. У нас була розмова з президентом з цього приводу. Куди перейду, про це зараз немає сенсу мусолити. Все дізнаєтеся, як здійсниться", - зазначив Андрій. Останнім часом англійські ЗМІ активно "сватають" лідера "Динамо" в Прем'єр-лігу, а в київський клуб, у свою чергу, надійшли пропозиції з Іспанії та Італії.

У свою чергу, Євген Хачеріді скаржиться: "Я вже не молодий, мені 27 років, і хочеться десь пограти в топ-чемпіонаті. Подивимося, що буде далі, але в Україні я вже все виграв: чемпіонат, Кубок, Суперкубок. Хочеться пограти десь. Якщо вийде, я буду тільки радий. Мені подобається англійський чемпіонат. І Німеччина, і Іспанія — теж", - зазначив Хачеріді.

Півзахисником донецького "Шахтаря" Дугласом Костою всерйоз цікавиться англійський "Челсі". Лондонці готові заплатити за бразильця близько 30 мільйонів євро. У цьому зв'язку Коста зазначає: "Це природньо, що приходить час, коли ти втомлюєшся постійно грати в одному чемпіонаті. Мені 24 роки, тому відкрито заявляю: я хочу піти з "Шахтаря". Я працюю з відмінним тренером, але вважаю Жозе Моурінью найкращим наставником у світі. Я хочу, щоб мені дали шанс проявити себе в "Челсі".

Крім того, сьогодні в російських ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що Луїс Адріано може перейти в московський "Спартак". З агентом гравця, нібито, вже зустрічалися представники московського клубу, але на контакт з ФК "Шахтар" ніхто з російської команди ще не виходив.

Як повідомляв УНІАН, фінальний матч Кубка України напередодні завершився перемогою київського "Динамо" в серії пенальті- 0:0 (5:4).