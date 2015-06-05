Донецький "Металург" припинить існування найближчим часом - президент ФФУ

«Сталь» займе місце донецького «Металурга» у наступному розіграші Прем'єр-ліги, повідомляє Hronika.info.

Спочатку «Сталь» домашні матчі буде проводити в Дніпропетровську (стадіон «Метеор»), а після реконструкції домашньої арени, що не відповідає регламенту Прем'єр-ліги, "сталевари" повернуться в Дніпродзержинськ.

Найближчим часом після офіційно підтвердження злиття «Сталі» та «Металурга» визначиться кадровий склад оновленого клубу. Поки невідомо, хто стане новим головним тренером команди – наставником донецького «Металурга» є Володимир П'ятенко, «Сталлю» керує Володимир Мазяр.

Найвірогідніше, склад «Сталі» буде побудований за рахунок «Металурга». Втім, після закінчення поточного сезону донеччани відпустили Миколи Морозюка, Жуніора Мораєса, стали вільними агентами В'ячеслав Чечер, Джордже Лазіч, тому вплив «Металурга» на склад «Сталі» може стати не таким великим.

В сезоні 2014/15 "Металург" посів 8-ме місце в підсумковій турнірній таблиці УПЛ з 14 команд. У свою чергу, "Сталь" фінішувала на 2-му місці у турнірнй таблиці команд Першої ліги (з 16 учасників).