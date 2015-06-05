"Динамо" - "Шахтар": фантастична серія пенальті у фіналі Кубка України (відео)
14:21, 05 червня 2015Спорт
2856
Долю другого за значимістю трофею українського футболу вирішили 11-метрові штрафні удари.
fcdynamo.kiev.ua
У післяматчевій серії пенальті "Динамо" - "Шахтар" було пробито 14 ударів, з яких лише 9 досягли мети.
Воротар "Динамо" Шовковський відбив два удари (ще один раз м`яч влучив у поперечину), а голкіпер "Шахтаря" П`ятов - один (ще один раз м`яч пройшов повз ворота).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter