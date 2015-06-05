Дворазовий чемпіон України з баскетболу БК "Київ" припинив своє існування - президент ФБУ

Баскетбольний клуб "Київ" вже фактично припинив своє існування, повідомляє Basket.com.ua з посиланням на президента Федерації баскетболу України Михайла Бродського.

За словами керівника ФБУ працівники клубу намагаються працевлаштуватися на новому місці.

БК «Київ» був заснований у 1999-му році Олімпійським чемпіоном Сеула-1988 одним з кращих баскетболістів в історії України Олександром Волковим. Клуб був одним з провідних в Україні на початку 2000-х років.

У 2000 та 2005 роках БК "Київ" вигравав чемпіонат України, а в 2007 - Кубок України.

Раніше в ЗМІ повідомлялось, що всього п`ять клубів готови зіграти у наступному сезоні в Суперлізі. Це - «Будівельник», «Дніпро», «Хімік», МБК «Миколаїв» та «Черкаські Мавпи».