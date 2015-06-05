Гравець "Шахтаря" Коста: Пенальті – це лотерея, де просто потрібна удача

Бразильський легіонер донецького "Шахтаря" Дуглас Коста вважає, що у фінальному матчі Кубка України проти "Динамо" його команді просто не вистачило удачі, повідомляє прес-служба ФК "Шахтар".

"Сьогодні від нашої команди залишилися хороші враження. Ми зіграли дуже добре, особливо в першому таймі, створили багато моментів. А пенальті... Це лотерея, яка не залежить ні від мене, ні від інших футболістів, ні від кого б то не було. Нам просто потрібна була удача. Тому хочу привітати «Динамо». Вони дійсно заслужили цю перемогу в серії одинадцятиметрових. Але ми будемо продовжувати боротися і, сподіваюся, в наступному сезоні будемо номером один!", - зазначив Коста.

На питання, чи підтримали тих, хто не реалізував пенальті, бразилець запевнив: "Звичайно, підтримали! Ми ж одна команда! З кожним могло таке статися: сьогодні не забиваєш ти, завтра – хтось інший. І попросили їх не турбуватися".

А на питання про причини не реалізованих пенальті відповів: "Іноді таке трапляється. Важко, звичайно, відповідати за іншу людину".

Як повідомляв УНІАН, у фінальному матчі Кубка України з футболу київське "Динамо" переграло донецький "Шахтар" у серії пенальті - 0:0 (5:4).