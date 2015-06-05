Молодіжна збірна України з футболу розгромила США і виграла груповий турнір ЧС

Матч проти збірної США завершився з рахунком 3:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Якщо в першому таймі цього матчу перевага українців була лише суто теоретичною, а суперник зумів відбити всі атаки, то після перерви наша команда володіла не тільки ігровою перевагою, але і втілила її в рахунок на табло. Головним героєм матчу став гравець донецького "Шахтаря" Віктор Коваленко, на рахунку якого в цій грі хет-трик - всі голи у ворота американців. Він відзначився на 56-й, 74-й і 79-й хвилинах.

З урахуванням того, що в попередньому матчі зі збірною М'янми (6:0) футболіст "Шахтаря" забив ще два голи, тепер на його рахунку 5 влучних ударів і 2 результативні передачі. Коваленко, на даний момент є найкращим бомбардиром ЧС.

Таким чином, збірна України при 2 перемогах та 1 нічиїй посіла перше місце в Групі А - 7 очок. Команда вперше в своїй історії вийшла у плей-офф молодіжного ЧС. Раніше збірна України двічі брала участь у подібних змаганнях, але обидва рази обмежувалася виступами на груповому етапі.

У матчі 1/8 фіналу наша команда зіграє з одним з трьох володарів 3-х місць в групах С, D або Е.

Перша гра плей-офф національної збірної України відбудеться в середу, 10 червня.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з футболу серед молодіжних команд проходить у Новій Зеландії з 30 травня по 20 червня.