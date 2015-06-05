Шовковський провів 600-й матч у футболці "Динамо"

Про це повідомляє офіційний сайт київського клубу. Голкіпер команди досяг феноменального за футбольними мірками показника - 600 матчів у складі "Динамо".

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Всього у формі "Динамо" Олександр Шовковський провів 400 матчів у чемпіонаті України, 58 - у Кубку України, 7 - у Суперкубку та 135 - у європейських кубках.

Свій перший матч у складі київського клубу Олександр Шовковський провів 6 березня 1994 року.