Гравець "Динамо" Драгович: "Це було найкраще завершення сезону"
10:10, 05 червня 2015Спорт
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Перемога київського "Динамо" в фіналі Кубка України - найкраще завершення сезону для команди.
Драгович задоволений підсумком сезону / facebook Aleksandar Dragović
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав захисник "Динамо" Александар Драгович.
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"Це була драматична та інтенсивна гра зі щасливим для нас кінцем. Найкраще завершення довгого сезону", - зазначив гравець.
Як повідомляв УНІАН, вчора пізно ввечері на НСК "Олімпійський" київському "Динамо" вдалося вирвати перемогу у "Шахтаря" за підсумком серії пенальті з рахунком 5:4.
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