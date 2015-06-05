Гравець "Динамо" Драгович: "Це було найкраще завершення сезону"

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав захисник "Динамо" Александар Драгович.

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"Це була драматична та інтенсивна гра зі щасливим для нас кінцем. Найкраще завершення довгого сезону", - зазначив гравець.

Як повідомляв УНІАН, вчора пізно ввечері на НСК "Олімпійський" київському "Динамо" вдалося вирвати перемогу у "Шахтаря" за підсумком серії пенальті з рахунком 5:4.