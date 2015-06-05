Фанати виставили на продаж шматок від зламаних після переможного матчу "Динамо" воріт (фото)

Про це повідомив в Facebook руфер Мустанг

"Не втримався. Для тих, хто не дивиться. Фінал чемпіонату України з футболу, серія пенальті. Динамо програвало Шахтарю, але вирвали перемогу 5-4. Тисячі вболівальників вибігли на поле, поламали ворота і ось уже шматки поперечини виставляють на продаж", - прокоментував Мустанг виставлений їм скан оголошення.

Нагадаємо, після перемоги «Динамо» тисячі фанатів вибігли на поле і зламали ворота, розібравши поперечину на сувеніри. Крім того, вони перешкодили проведенню церемонії нагородження після матчу. Все це відбувалося протягом 15 хвилин.

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Варто відзначити, що ще під час серії пенальті гра мало не була перервана, коли фанати вибігли на бігові доріжки. Тим не менше арбітр гри Юрій Можаровський прийняв рішення продовжити матч.

Як повідомляв УНІАН, у фіналі Кубка України "Динамо" обіграло "Шахтар" у серії пенальті- 0:0 (5:4).