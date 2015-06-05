Луческу не прийшов на післяматчеву прес-конференцію

Головний тренер донецького «Шахтаря» Мірча Луческу на регламентну прес-конференцію так і не прийшов, повідомляє dynamo.kiev.ua.

Як пізніше з'ясувалося, відразу після закінчення церемонії нагородження румунський тренер спішно покинув «Олімпійський».

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