Срна: деякі футболісти можуть піти з "Шахтаря"

Захисник «Шахтаря» Даріо Срна прокоментував телеканалу Футбол 2 поразку своєї команди у фіналі Кубка України, повідомляє UA.Футбол.

«В нас була перевага в два пенальті. Але пенальті – це лотерея. Вітаю свою команду, яка билася 120 хвилин, і вітаю «Динамо» з перемогою в Кубку. Була прекрасна атмосфера. «Шахтар» добре грав, «Динамо» добре грало. Вийшло хороше дербі. «Шахтар» був близьким, щоб виграти Кубок, але не вийшло», - зазначив футболіст.

Також Срна відзначив гру воротаря киян Олександра Шовковського і висловив надію, що удача повернеться до «Шахтаря» в наступному сезоні. «Шовковський добре відбивав. Це футбол, це пенальті. Сподіваюся, в наступному році удача буде на нашому боці. Я сказав у роздягальні, що був важкий сезон, була важка ситуація, що були близькими до трофею, але не вийшло, це футбол.»

Читайте також"Динамо" святкує перемогу: відео з роздягальні командиЗахисник «Шахтаря» також повідомив, що «треба зробити висновки, треба дивитися вперед, треба зробити хороші придбання. Деякі футболісти, напевно, підуть, треба посилити "Шахтар". Це буде вирішувати президент і тренер клубу».

Раніше УНІАН повідомляв, що на столичному НСК "Олімпійський" завершився фінальний матч Кубка України з футболу, в якому київське "Динамо" обіграло донецький "Шахтар" у серії пенальті з рахунком 5:4.