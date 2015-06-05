Ребров про Шовковського: я завжди вірив у Сашка

За словами тренера, він продовжував вірити в перемогу і після того, як двоє динамівців не змогли забити у серії післяматчевих пенальті.

«Була звичайно віра. Я знаю Сашу, я з ним разом бив пенальті на чемпіонаті світу. Я завжди в нього вірив. У мене була стовідсоткова віра», - зазначив Ребров.

Також Сергій Ребров повідомив, що команда тренувала пенальті перед матчем, але ніхто не міг припустити, хто залишиться на полі до того часу. Ніяких труднощів з настроєм футболістів на матч з Шахтарем також не було.

Крім цього, Ребров назвав неприємною поведінку вболівальників, які вибігли на поле після матчу і заважали гравцям.

«Я вважаю, що після матчу повинна святкувати команда на полі, і вболівальники їх підтримувати. А зараз якоїсь радості не було після матчу, тому що натовп людей, який не давав нічого тобі – це «велика радість», і вболівальники повинні були це бачити. Я думаю це не нормально. Якщо ми хочемо жити в Європі, це не правильно», - заявив Ребров.

Раніше УНІАН повідомляв, що на столичному НСК "Олімпійський" завершився фінальний матч Кубка України з футболу, в якому київське "Динамо" обіграло донецький "Шахтар" у серії пенальті з рахунком 5:4.