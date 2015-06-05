"Динамо" святкує перемогу: відео з роздягальні команди
01:46, 05 червня 2015Спорт
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В інтернеті з'явилося відео святкування футболістів київського "Динамо" перемоги в матчі Кубка України.
instagram.com/aleksandrshovkovskyi
Футболісти Київського "Динамо" святкують завоювання Кубка України і перемогу в Чемпіонаті.
Раніше УНІАН повідомляв, що на столичному НСК "Олімпійський" завершився фінальний матч Кубка України з футболу, в якому київське "Динамо" обіграло донецький "Шахтар" у серії пенальті з рахунком 5:4.
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