Вакарчук привітав "Динамо" із перемогою в Кубку та Чемпіонаті України

01:14, 05 червня 2015
Спорт
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Сятослав Вакарчук привітав київське "Динамо" із перемогою в Кубку та Чемпіонаті України.

twitter.com/s_vakarchuk

Лідер Групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук привітав київське "Динамо" з перемогою у фіналі Кубка України з футболу.

"Вітаю "Динамо" з подвійною перемогою", - написав музикант у своєму Twitter.

Також він подякував уболівальникам "Динамо" і "Шахтаря" за єдність на стадіоні.

Як раніше повідомляв УНІАН, на столичному НСК "Олімпійський" завершився фінальний матч Кубка України з футболу, в якому київське "Динамо" обіграло донецький "Шахтар" у серії пенальті з рахунком 5:4.

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