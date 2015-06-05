Вакарчук привітав "Динамо" із перемогою в Кубку та Чемпіонаті України
01:14, 05 червня 2015Спорт
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Сятослав Вакарчук привітав київське "Динамо" із перемогою в Кубку та Чемпіонаті України.
Вакарчук привітав Динамо з перемогою / twitter.com/s_vakarchuk
Лідер Групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук привітав київське "Динамо" з перемогою у фіналі Кубка України з футболу.
"Вітаю "Динамо" з подвійною перемогою", - написав музикант у своєму Twitter.
Також він подякував уболівальникам "Динамо" і "Шахтаря" за єдність на стадіоні.
Вітаю Динамо з подвійною перемогою!!!!! І дякую вболівальникам Шахтаря та Динамо за справжню єдність на Олімпійському!
— Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 4 червня 2015
Як раніше повідомляв УНІАН, на столичному НСК "Олімпійський" завершився фінальний матч Кубка України з футболу, в якому київське "Динамо" обіграло донецький "Шахтар" у серії пенальті з рахунком 5:4.
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