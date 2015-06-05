Тренер "Динамо" Ребров: Це було гідне протистояння двох рівних команд

Головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров прокоментував фінальний матч Кубка України проти "Шахтаря" в ефірі телеканалу "Футбол 2".

"Це був найважливіший матч, на який команду не було потреби якось по особливому налаштовувати. Команда налаштовувалася сама по собі, а тренерському штабу потрібно було тільки коригувати якісь технічні моменти. Щодо гри, то це було гідне протистояння двох рівних команд. Обидва суперники були гідні перемоги, але ми виявилися трішки щасливішими. Спасибі "Шахтарю" за прекрасний матч, а своїй команді можу тільки подякувати за перемогу", - зазначив Ребров.

Також тренер додав: "Що стосується критичного моменту в серії пенальті, коли програвали 1:3, то віра в перемогу безсумнівно була. Я пам'ятаю як Саша (Шовковський - УНІАН) відбивав пенальті на Чемпіонаті світу в Німеччині, я згадую інші ключові моменти, коли Шовковський був героєм зустрічі. Я вірив у перемогу до кінця".

Як повідомляв УНІАН, матч фіналу КУ "Динамо" - "Шахтар" завершився перемогою киян у серії пенальті- 0:0 (5:4).