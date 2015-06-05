Воротар "Динамо" Шовковський: Я вірю в перемогу до фінального свистка

Воротар і капітан київського "Динамо" Олександр Шовковський підвів підсумок фінального матчу Кубка України проти "Шахтаря" в ефірі телеканалу "Футбол 1".

"Я завжди вірю в перемогу до фінального свистка. Навіть незважаючи на відставання в серії пенальті у два голи. Вірю в свою команду. Хлопці молодці, билися до кінця. Ми повинні були ще раз довести, що ми сильніші в цьому сезоні в Україні. І ми довели це. Спасибі!" - заявив Шовковський.

Як повідомляв УНІАН, матч "Динамо" - "Шахтар" завершився перемогою киян у серії пенальті- 0:0 (5:4).