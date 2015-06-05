Фанати "Динамо" влаштували безлади на полі "Олімпійського" після фіналу Кубка України

На НСК "Олімпійський" відбуваються безлади після закінчення фінального матчу Кубка України "Динамо" - "Шахтар".

Фанати вибігли на поле, топчуть газон і зламали ворота, розібравши поперечину на сувеніри. Крім того, вони заважають проведенню церемонії нагородження після матчу. Все це відбувається протягом 15 хвилин.

На поле вийшов екс-президент ФФУ Григорій Суркіс, намагаючись заспокоїти вболівальників, але його слова не подіяли на фанатів. Також на полі намагається заспокоїти вболівальників капітан "Динамо" Олександр Шовковський.

Диктор по стадіону постійно нагадує про санкції, які можуть виникнути щодо столичного клубу і стадіону через поведінку уболівальників.

Варто відзначити, що ще під час серії пенальті гра мало не була перервана, коли фанати вибігли на бігові доріжки. Тим не менше арбітр гри Юрій Можаровский прийняв рішення продовжити матч.

Як повідомляв УНІАН, у фіналі Кубка України "Динамо" обіграло "Шахтар" у серії пенальті- 0:0 (5:4).