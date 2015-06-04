Київське "Динамо" виграло у фантастичному фіналі Кубка України

На столичному НСК "Олімпійський" завершився фінальний матч Кубка України з футболу, в якому київське "Динамо" обіграло донецький "Шахтар" у серії пенальті з рахунком 5:4.

Гра проходила у гострій та впертій боротьбі, але, в основний час і в овертаймі жодна з команд не зуміла здобути переваги.

По ходу серії пенальті "Шахтар" вигравав з рахунком 3:1, але воротар киян Олександр Шовковський зумів відбити два удари поспіль, а потім і парирував пенальті у виконанні Олександра Гладкого. Цей момент став вирішальним у матчі.

УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, за якою можна простежити за ходом подій.

Таким чином, "Динамо" в нинішньому сезоні зробило дубль, завоювавши "золото" чемпіонату і Кубок України.