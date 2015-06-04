ФЛАУ не давала дозволу на перехід кримських легкоатлетів у збірну Росії

Керівництво Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) не давало дозволу на перехід сімох кримських легкоатлетів до складу збірної Росії, повідомили УНІАН у прес-службі ФЛАУ.

У повідомленні підкреслюється: "Угода між ФЛАУ і ВФЛА (Всеросійська федерація легкої атлетики) існує, однак гроші від ВФЛА на даний момент не надходили взагалі. Тому дозвіл на виступ атлетів за збірну Росії ФЛАУ ще не надавала".

Сума компенсації також не розголошується.

Мова йде про таких спортсменів - Віра Ребрик, Рустем Дремеджи, Олексій Сокирський, Валерія Мара, Руслан Перестюк, Євген Семененко, Олена Бєлякова.

Раніше сьогодні російське агентство ТАСС повідомило про те, що сім кримських легкоатлетів отримали офіційне право виступати за збірну Росії. Серед семи спортсменів найбільш титулованою є чемпіонка Європи 2012 року в метанні списа Віра Ребрик, яка отримала в травні 2014 року російське громадянство.

За інформацією російського агентства, українська сторона оцінила витрати на підготовку спортсменів в 170 тисяч доларів США. Половина з цієї суми нібито була виплачена на початку квітня.

За словами в. о. голови ВФЛА Вадима Зеліченока, Ребрик може дебютувати за збірну Росії вже на командному чемпіонаті Європи в Чебоксарах (Росія), який пройде з 20 по 21 червня.