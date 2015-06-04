Збірна України опустилася в рейтингу ФІФА на 35-е місце

Українці пропустили вперед команди Польщі та Еквадору, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

На даний момент на рахунку збірної України 784 пункти.

Поліпшити своє місце в рейтингу команда Михайла Фоменка зможе за підсумками червневих матчів, коли відбудеться товариська гра проти збірної Грузії і матч відбору Євро-2016 проти Люксембургу.

В 10-ці найсильніших команд світу також відбулося дві зміни. Збірна Бельгії помінялася місцями з командою Аргентини, потіснивши південноамериканську команду з 2-го на 3-е місце. А збірна Франції повернулася в 10-ку найсильніших, помінявшись місцями з командою Швейцарії (з 11-го на 9-е місце). 10-ку кращих, як і раніше, замикає збірна Іспанії. Лідером рейтингу залишається команда Німеччини. Місця з 4-го по 8-е займають збірні Колумбії, Бразилії, Нідерландів, Португалії та Уругваю.

ФІФА оновлює рейтинг найсильніших збірних світу раз на місяць.

Наступна версія рейтингу буде опублікована 9 липня.