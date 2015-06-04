Новий формат футбольноі Прем`єр-ліги буде визначений 17 червня
14:22, 04 червня 2015Спорт
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Дирекція української футбольної Прем’єр-ліги визначила дату, час та місце проведення Загальних зборів учасників.
На виконання вимог Статуту, Дирекція постановила призначити Загальні збори учасників ПЛ на 17 червня 2015 року, повідмоляє прес-служба УПЛ.
На цих зборах, зокрема, будуть обговорені питання про склад Учасників ПЛ сезону 2015/2016 рр., про систему розіграшу та План-календар змагань ПЛ сезону 2015/2016 рр. та про місце проведення матчу за Суперкубок України сезону 2015/2016 рр.
Нагадаємо, що в сезоні 2014/15 кількість команд-учасників УПЛ була скорочена з 16 до 14. Команди провели турнір у два кола (26 турів) за підсумками якого й були визначені чемпіон та призери першості, а також команда, що позбулася місця в УПЛ на наступний сезон.
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