Новий формат футбольноі Прем`єр-ліги буде визначений 17 червня

На виконання вимог Статуту, Дирекція постановила призначити Загальні збори учасників ПЛ на 17 червня 2015 року, повідмоляє прес-служба УПЛ.

На цих зборах, зокрема, будуть обговорені питання про склад Учасників ПЛ сезону 2015/2016 рр., про систему розіграшу та План-календар змагань ПЛ сезону 2015/2016 рр. та про місце проведення матчу за Суперкубок України сезону 2015/2016 рр.

Нагадаємо, що в сезоні 2014/15 кількість команд-учасників УПЛ була скорочена з 16 до 14. Команди провели турнір у два кола (26 турів) за підсумками якого й були визначені чемпіон та призери першості, а також команда, що позбулася місця в УПЛ на наступний сезон.