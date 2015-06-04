Гравець "Шахтаря" Адріано: Ми віддамо всі сили, щоб виграти Кубок (відео)

Бразильський легіонер донецького "Шахтаря" Луїс Адріано, кажучи про майбутній матч з "Динамо", запевнив шанувальників своєї команди в тому, що "Шахтар" віддасть всі сили заради перемоги, повідомляє прес-служба ФК "Шахтар".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на НСК «Олімпійський» відбудеться фінальний матч Кубка України сезону 2014/2015 рр., в якому зустрінуться київське «Динамо» та донецький «Шахтар». Гра розпочнеться о 21.00.