Гравець "Шахтаря" Адріано: Ми віддамо всі сили, щоб виграти Кубок (відео)
13:50, 04 червня 2015Спорт
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Нападник "гірників" розповів про настрій команди перед вирішальною кубковою грою.
Луїс Адріано налаштований тільки на перемогу в кубковому фіналі / shakhtar.com
Бразильський легіонер донецького "Шахтаря" Луїс Адріано, кажучи про майбутній матч з "Динамо", запевнив шанувальників своєї команди в тому, що "Шахтар" віддасть всі сили заради перемоги, повідомляє прес-служба ФК "Шахтар".
Як повідомляв УНІАН, сьогодні на НСК «Олімпійський» відбудеться фінальний матч Кубка України сезону 2014/2015 рр., в якому зустрінуться київське «Динамо» та донецький «Шахтар». Гра розпочнеться о 21.00.
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