Австралія також почала розслідування справи про корупцію у ФІФА

У 2010 році влада Австралії витратила близько 40 млн доларів для отримання права на проведення турніру, однак у результаті країна отримала лише один голос на свою підтримку, передає Бі-бі-сі.

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Поліція має намір перевірити законність переведення 500 тис. доларів на рахунки Конфедерації футболу Північної і Центральної Америки і країн Карибського басейну (КОНКАКАФ) в рахунок допомоги Центру передового досвіду в Тринідаді і Тобаго.

Розслідування розпочато після того, як президент Федерації футболу Австралії Френк Лоуі звинуватив колишнього віце-президента ФІФА Джека Уорнера в крадіжці грошей з рахунків КОНКАКАФ.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня новообраний презитдент ФІФА Зепп Блаттер оголосив, що йде у відставку. Зазначимо, що у розслідуванні випадків корупції у ФІФА беруть участь США.