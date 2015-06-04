"Динамо" зіграє у фіналі КУ в смугастих синьо-білих футболках, "Шахтар" - в помаранчево-чорних

Були узгоджені питання безпеки, а також визначено, в якій формі команди проведуть цю зустріч, повідомляє прес-служба "Динамо".

Динамівці зіграють у своєму виїзному комплекті форми - смугастих синьо-білих футболках (голкіпер - в жовтому), гості - в основному: смугастих помаранчево-чорних футболках (голкіпер - у зеленому).

У день матчу «Динамо» - «Шахтар», міський громадський транспорт Києва буде працювати в посиленому режимі. З 20:00 цього дня на всіх лініях метрополітену, а також на трамвайних, тролейбусних та автобусних маршрутах буде збільшено кількість одиниць транспорту. За годину до початку матчу (о 20:00) станція метро «Олімпійська» буде закрита на вхід і вихід пасажирів (поїзди будуть слідувати без зупинки), станція «Палац спорту» закрита на вихід, а станція «Площа Льва Толстого» закрита на вхід.

По завершенню гри, в залежності від пасажиропотоку, може бути обмежений вхід пасажирів на станціях «Олімпійська», «Палац Спорту» і «Площа Льва Толстого».

В ніч з 4 на 5 червня робота київського метрополітену буде продовжена до 1:00, а після проходження останніх поїздів метро від станцій буде організовано і продовжено перевезення пасажирів наземним громадським транспортом.

Синоптики обіцяють сьогодні в Києві жарку погоду, зранку можливий дощ. Але на час початку поєдинку небо проясниться, а температура повітря складе близько + 22°С.