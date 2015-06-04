"Динамо" - "Шахтар": статистика перед фіналом КУ
Обидві команди впевнено пройшли попередні етапи на шляху до фіналу.
Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" на шляху до фіналу провели по 7 ігор, здобувши по 6 перемог при 1 нічиїй. Причому обидві команди зіграли внічию на одній й тій самій стадії змагань - в півфіналі, повідомляє прес-служба ФК "Динамо" (Київ).
Інша статистика також приблизно рівна.
«Динамо» (Київ)
Матчі у розіграші Кубка України 2014/2015 рр.: 6 перемог, 1 нічия, різниця м'ячів 13-3
Найстабільніші гравці в поточному розіграші: Юнес Беланда, Олег Гусєв, Сергій Рибалка, Олександр Рибка – усі по 6 матчів
Воротар № 1: Олександр Рибка – 6 матчів (3 пропущених голи)
Найкращі асистенти в Кубку: Роман Безус, Бетао, Віталій Буяльський, Артем Кравець, Джермейн Ленс, Олег Гусєв, Андрій Ярмоленко, Юнес Баланда, Домагой Віда – все по 1 передачі.
Кращі бомбардири в Кубку: Олег Гусєв, Артем Кравець, Лукаш Теодорчик, Мігель Велозу – всі по 2 голи
Кращий за системою гол+пас: Артем Кравець, Олег Гусєв – по 3 (2+1)
Травмовані: Євген Макаренко, Лукаш Теодорчик, Владислав Калитвинцев
Дискваліфіковані: немає
«Шахтар» (Донецьк)
Матчі у розіграші Кубка України 2014/2015 рр.: 6 перемог, 1 нічия, різниця м'ячів 15-3
Найстабільніші гравці в поточному розіграші: Марлос – 7 ігор, Алекс Тейшейра, Олександр Гладкий, Фред – по 6 ігор, Олександр Кучер – 5 ігор
Воротар № 1: Андрій П'ятов – 4 матчі (2 пропущених голи)
Кращі бомбардири в Кубку: Олександр Гладкий (4 голи), Луїс Адріано (3 голи).
Травмовані: немає
Дискваліфіковані: Фред
Віч на віч
У четвер відбудеться фінал 24-го за рахунком Кубка України. І 20-й раз його отримає один з учасників наступної зустрічі. 10 разів трофей опинявся у «Динамо» у «Шахтаря» - дев'ять. Також мінімальна перевага залишається за "Динамо" і в особистих фіналах з «гірниками» - 4:3.
Всі фінали Кубка України між цими суперниками:
2001/2002 рр. «Динамо» – «Шахтар» – 2:3 (д. в.)
2002/2003 рр. «Динамо» – «Шахтар» – 2:1
2004/2005 рр. «Динамо» – «Шахтар» – 1:0
2006/2007 рр. «Динамо» – «Шахтар» – 2:1
2007/2008 рр. «Динамо» – «Шахтар» – 0:2
2010/2011 рр. «Динамо» – «Шахтар» – 0:2
2013/2014 рр. «Динамо» – «Шахтар» – 2:1
У нинішньому сезоні між «Динамо» і «Шахтарем» рівновага. Футбольний рік почався з перемоги в рамках Інтер Суперкубка України для донеччан – 2:0. А ось у чемпіонаті України динамовці в столиці виграли (1:0), а у Львові опоненти розійшлися миром – 0:0.
Останній матч між собою
Прем'єр-ліга. 21-й тур
26.04.2015. р. Львів, «Арена-Львів». 32,509 глядачів
«Шахтар» – «Динамо» – 0:0 (0:0)
«Шахтар»: Пятов, Срна (к), Кривцов (Кучер, 74), Ракицький, Ізмаїл, Степаненко, Фред, Алекс Тейшейра, Тайсон (Бернард, 79), Дуглас Коста (Марлос, 79), Луїс Адріано
«Динамо»: Шовковський (к), Віду, Драгович, Хачеріді, Антунеш, Рибалка, Беланда, Сидорчук (Буяльський, 82) Ярмоленко, Ленс (Гусєв, 84), Кравець (Мбокані, 73).
Попередження: Тайсон (41), Адріано (69), Ракицький (79) – Хачеріді (53), Віду (90).