"Динамо" - "Шахтар": статистика перед фіналом КУ

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" на шляху до фіналу провели по 7 ігор, здобувши по 6 перемог при 1 нічиїй. Причому обидві команди зіграли внічию на одній й тій самій стадії змагань - в півфіналі, повідомляє прес-служба ФК "Динамо" (Київ).

Інша статистика також приблизно рівна.

«Динамо» (Київ)

Матчі у розіграші Кубка України 2014/2015 рр.: 6 перемог, 1 нічия, різниця м'ячів 13-3

Найстабільніші гравці в поточному розіграші: Юнес Беланда, Олег Гусєв, Сергій Рибалка, Олександр Рибка – усі по 6 матчів

Воротар № 1: Олександр Рибка – 6 матчів (3 пропущених голи)

Найкращі асистенти в Кубку: Роман Безус, Бетао, Віталій Буяльський, Артем Кравець, Джермейн Ленс, Олег Гусєв, Андрій Ярмоленко, Юнес Баланда, Домагой Віда – все по 1 передачі.

Кращі бомбардири в Кубку: Олег Гусєв, Артем Кравець, Лукаш Теодорчик, Мігель Велозу – всі по 2 голи

Кращий за системою гол+пас: Артем Кравець, Олег Гусєв – по 3 (2+1)

Травмовані: Євген Макаренко, Лукаш Теодорчик, Владислав Калитвинцев

Дискваліфіковані: немає

«Шахтар» (Донецьк)

Матчі у розіграші Кубка України 2014/2015 рр.: 6 перемог, 1 нічия, різниця м'ячів 15-3

Найстабільніші гравці в поточному розіграші: Марлос – 7 ігор, Алекс Тейшейра, Олександр Гладкий, Фред – по 6 ігор, Олександр Кучер – 5 ігор

Воротар № 1: Андрій П'ятов – 4 матчі (2 пропущених голи)

Кращі бомбардири в Кубку: Олександр Гладкий (4 голи), Луїс Адріано (3 голи).

Травмовані: немає

Дискваліфіковані: Фред

Віч на віч

У четвер відбудеться фінал 24-го за рахунком Кубка України. І 20-й раз його отримає один з учасників наступної зустрічі. 10 разів трофей опинявся у «Динамо» у «Шахтаря» - дев'ять. Також мінімальна перевага залишається за "Динамо" і в особистих фіналах з «гірниками» - 4:3.

Всі фінали Кубка України між цими суперниками:

2001/2002 рр. «Динамо» – «Шахтар» – 2:3 (д. в.)

2002/2003 рр. «Динамо» – «Шахтар» – 2:1

2004/2005 рр. «Динамо» – «Шахтар» – 1:0

2006/2007 рр. «Динамо» – «Шахтар» – 2:1

2007/2008 рр. «Динамо» – «Шахтар» – 0:2

2010/2011 рр. «Динамо» – «Шахтар» – 0:2

2013/2014 рр. «Динамо» – «Шахтар» – 2:1

У нинішньому сезоні між «Динамо» і «Шахтарем» рівновага. Футбольний рік почався з перемоги в рамках Інтер Суперкубка України для донеччан – 2:0. А ось у чемпіонаті України динамовці в столиці виграли (1:0), а у Львові опоненти розійшлися миром – 0:0.

Останній матч між собою

Прем'єр-ліга. 21-й тур

26.04.2015. р. Львів, «Арена-Львів». 32,509 глядачів

«Шахтар» – «Динамо» – 0:0 (0:0)

«Шахтар»: Пятов, Срна (к), Кривцов (Кучер, 74), Ракицький, Ізмаїл, Степаненко, Фред, Алекс Тейшейра, Тайсон (Бернард, 79), Дуглас Коста (Марлос, 79), Луїс Адріано

«Динамо»: Шовковський (к), Віду, Драгович, Хачеріді, Антунеш, Рибалка, Беланда, Сидорчук (Буяльський, 82) Ярмоленко, Ленс (Гусєв, 84), Кравець (Мбокані, 73).

Попередження: Тайсон (41), Адріано (69), Ракицький (79) – Хачеріді (53), Віду (90).