Гравець "Шахтаря" Степаненко: З "Динамо" у нас завжди жорсткі, чоловічі поєдинки

Півзахисник донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко, кажучи про майбутній матч фіналу Кубка України з футболу проти київського "Динамо", зазначив, що ця гра буде найважливішою для його команди, повідомляє прес-служба ФК "Шахтар".

"Нам не вдалося в цьому сезоні стати чемпіонами, тому ми дуже хочемо виграти Кубок. Для нас це буде дуже важливий матч, тим більше з «Динамо», принциповим суперником. У нас завжди з ними виходять такі жорсткі, чоловічі поєдинки. Думаю, боротьба буде серйозною. Будемо відповідально готуватися до цієї зустрічі, так само, як і «Динамо».

Говорячи про причини того, що "гірники" п'ять років поспіль ставали чемпіонами України і три рази поспіль тримали кубок над головою, проте в минулому сезоні поступилися «Динамо» у фіналі національного Кубка, а в нинішньому віддали пальму киянам і в першості, і чому так вийшло, Степаненко зазначив: "У минулому фіналі Кубка пропустили після двох стандартів. Це козир «Динамо». Не можу сказати, що по грі поступилися. У першому колі програли киянам з мінімальним рахунком, причому вдесятьох. В принципі, матчі були рівні. У таких поєдинках, як правило, все вирішує якийсь момент. Важко сказати, чому так сталося. Напевно, «Динамо» більше хотіло завоювати той Кубок. У чемпіонаті, повторюся, результат вирішив один стандарт, коли ми були в меншості".

Говорячи про те, що змінилося в грі обох колективів з часу торішнього фіналу Кубка України, Степаненко зазначив: "Кияни стали діяти більш організовано і дисципліновано. Кожен гравець знає, що йому робити на полі. Видно, Сергій Ребров достукався до хлопців. Вони відчувають його довіру, тренер привертає велику кількість молодих футболістів. Грає той, хто більше цього хоче, хто краще викладається на тренуваннях і в матчах. Кожен футболіст, виходячи на поле, щось доводить тренеру, хоче бути краще, ніж його конкурент. Це допомагає команді добиватися результатів".

А відповідаючи на питання про те, чи можна припускати, що «Шахтар» буде більш мотивованим, ніж «Динамо», в майбутньому фіналі, враховуючи факт упущеного чемпіонства, гравець зазначив: "Не знаю, як будуть налаштовуватися динамівці, але ми вже точно будемо дуже мотивовані. У нинішньому сезоні цей трофей для нас вкрай важливий".

Нарешті, говорячи про по суті виїзний характер гри, яка відбудеться на київському НСК "Олімпійський", Стеаненко зазначив: "Ми вже звикли проводити матчі на виїзді. По суті, в цьому сезоні за нас тільки одного разу нормально вболівали – коли ми грали на «Оболонь-Арені» з «Іллічівцем». А так нас особливо ніхто не підтримує. Нічого такого нема в тому, що матч пройде на «Олімпійському». Навпаки, наша команда любить, коли чиниться тиск. Це стимулює футболістів. «Олімпійський» – хороший стадіон. До того ж ми самі базуємося в Києві, тому нічого складного для нас. Головне, щоб суддя, який буде обслуговувати матч, впорався зі своїми обов'язками і тиском трибун, контролював гру і емоції".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на НСК «Олімпійський» відбудеться фінальний матч Кубка України сезону 2014/2015 рр., в якому зустрінуться київське «Динамо» та донецький «Шахтар». Гра розпочнеться о 21.00.