Головним тренером харківського "Металіста" призначений Севидов

Про це повідомили УНІАН у прес-службі харківського "Металіста".

За відомостями прес-служби, контракт із Ігорем Рахаєвим, який з березня 2014 керував командою в якості головного тренера, був розірваний за обопільною згодою сторін.

"ФК "Металіст" дякує Ігорю Володимировичу за виконану роботу і бажає йому подальших успіхів у футболі", - наголосили у футбольному клубі.

Довідка УНІАН. Олександр Севідов народився в Донецьку 18 липня 1969 року. Виступав за клуби (амплуа - нападник): Шахтар (Донецьк), ЦСКА (Москва), Зоря (Луганськ), Торпедо (Москва), Металург (Запоріжжя), Динамо (Луганськ), УРАЛАЗ, Кривбас, Металург (Донецьк).

Тренерська кар'єра: Металург-2 (Донецьк), Сталь (Дніпродзержинськ), Металург (Донецьк), Геліос (Харків), Зімбру (Кишинів), Кримтеплиця (Молодіжне), Говерла (Ужгород), Карпати (Львів)

Досягнення: Бронзовий призер чемпіонату України 2002/2003, переможець Другої ліги України 2003/2004, кращий тренер Першої ліги 2011/2012.