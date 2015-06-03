Збірна Словенії виграла Меморіал Лобановського

Гра проходила у млявому темпі, що пояснювалося спекою у столиці, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Тим не менш, одразу стало помітно, що молодіжна збірна Словенії — команда іншого рівня, ніж суперник по півфіналу Молдова. Словенці грали проти нашої команди на рівних, і про жодну тотальну перевагу, як у півфінальній зустрічі, мова не йшла. Навпаки, саме гості першими створили натяк на гостроту, коли двічі поспіль ледь не знайшли можливість для удару зі штрафного майданчика. Але наші захисники в обох випадках все ж нейтралізували небезпеку.

А от перший момент, створений біля воріт Альяжа Цотмана, закінчився голом. Чудова навісна передача Дениса Мірошниченка завершилась не менш чудовим ударом головою Владлена Юрченка. І навіть ефектний стрибок голкіпера словенців не завадив м'ячу опинитися в сітці.

Проте, на 77-й хвилині провал у захисті українців призвів до того, що Андраж Шпорар без перешкод з правого флангу віддав передачу до карного майданчика на Луку Заховіча. Син легендарного атакувального півзахисника збірної Словенії Златко Заховича легко переграв Георгія Бущана - 1:1.

У серії пенальті за рахунку 4:4 словенці завдавали вирішального удару, але 4-й номер гостей Лука Крайнц пробив вкрай невдало і наш голкіпер продовжив змагання нервів. Проте через одну серію ударів схибив вже 4-й номер «синьо-жовтих» Ігор Дуць, і таким чином головний трофей турніру вкотре вислизнув з рук українців...

Востаннє українці володіли трофеєм турніру лише у 2009-му році.