24 фехтувальники представлять Україну на чемпіонаті Європи
Заявка національної збірної команди України на чемпіонат Європи з фехтування нараховуватиме 24 спортсмени.
У складі команди будуть присутні лідери світового фехтування Олімпійська чемпіонка Пекіну-2008, бронзова призерка Лондона-2012 шаблістка Ольга Харлан, Олімпійська чемпіонка Ігор-2012 з фехтування на шпагах Яна Шемякіна, повідомляє прес-служба НОК України.
Склад збірної України виглядає таким чином:
Рапіра (чоловіки): Ростислав Герцик, Пилип Колесніков, Андрій Погребняк, Клод Юнес.
Рапіра (жінки): Катерина Ченцова, Ольга Лелейко, Анастасія Московська, Олександра Сенюта.
Шабля (чоловіки): Андрій Ягодка, Дмитро Бойко, Дмитро Пундик, Євген Стаценко.
Шабля (жінки): Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька, Олена Вороніна.
Шпага (чоловіки): Богдан Нікішин, Анатолій Герей, Максим Хворост, Дмитро Карюченко.
Шпага (жінки): Яна Шемякіна, Олена Кривицька, Анфіса Почкалова, Анастасія Івченко.
Чемпіонат Європи відбудеться у Монтре (Швейцарія) з 5 по 10 червня.
На чемпіонаті Європи традиційно будуть розіграні 12 комплектів нагород: в індивідуальних та командних першостях з фехтування на рапірах, шаблях та шпагах серед чоловіків та жінок.
На минулорічній європейській першості українці здобули дві медалі. В індивідуальній першості Ольга Харлан принесла збірній медаль найвищого ґатунку, а разом з партнерками по збірній - Ольгою Жовнір, Оленою Вороніною та Галиною Пундик виборола «бронзу» в командних змаганнях.