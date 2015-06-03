24 фехтувальники представлять Україну на чемпіонаті Європи

У складі команди будуть присутні лідери світового фехтування Олімпійська чемпіонка Пекіну-2008, бронзова призерка Лондона-2012 шаблістка Ольга Харлан, Олімпійська чемпіонка Ігор-2012 з фехтування на шпагах Яна Шемякіна, повідомляє прес-служба НОК України.

Склад збірної України виглядає таким чином:

Рапіра (чоловіки): Ростислав Герцик, Пилип Колесніков, Андрій Погребняк, Клод Юнес.

Рапіра (жінки): Катерина Ченцова, Ольга Лелейко, Анастасія Московська, Олександра Сенюта.

Шабля (чоловіки): Андрій Ягодка, Дмитро Бойко, Дмитро Пундик, Євген Стаценко.

Шабля (жінки): Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька, Олена Вороніна.

Шпага (чоловіки): Богдан Нікішин, Анатолій Герей, Максим Хворост, Дмитро Карюченко.

Шпага (жінки): Яна Шемякіна, Олена Кривицька, Анфіса Почкалова, Анастасія Івченко.

Чемпіонат Європи відбудеться у Монтре (Швейцарія) з 5 по 10 червня.

На чемпіонаті Європи традиційно будуть розіграні 12 комплектів нагород: в індивідуальних та командних першостях з фехтування на рапірах, шаблях та шпагах серед чоловіків та жінок.

На минулорічній європейській першості українці здобули дві медалі. В індивідуальній першості Ольга Харлан принесла збірній медаль найвищого ґатунку, а разом з партнерками по збірній - Ольгою Жовнір, Оленою Вороніною та Галиною Пундик виборола «бронзу» в командних змаганнях.