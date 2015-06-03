Екс-форвард гірників: У Шахтаря сильніша атака, у Динамо – захист

На думку колишнього гравця гірників, обидві команди продемонструють яскравий красивий футбол, повідомляє прес-служба ФК "Шахтар".

"Думаю, ми побачимо справжнє видовище. Буде гарний, яскравий футбол при заповненому стадіоні. Кияни явно захочуть покласти свої золоті медалі в Кубок України. Але й «помаранчево-чорним» важливий цей трофей, тому буде принципова бій. Загалом, чекаю цікавий матч", - зазначив Матвєєв.

На питання, чи зіграє на користь «гірників» мотивація, Матвіїв зауважив: "Донеччани не бажають залишатися без титулів в цьому сезоні. Безумовно, вони докладуть всі зусилля для того, щоб перемогти".

На прохання порівняти команди - назвати сильні та слабкі сторони суперників, Матвіїв зауважив: "У «гірників» атака виглядає краще. В обоймі у Мірчі Луческу швидкі і технічні футболісти. А у «Динамо» останнім часом дуже стабільна оборона. В останніх матчах кияни саме завдяки захисту демонструють хорошу гру. Якісь слабкі якості суперників виділити не можу. Все буде залежати від того, з яким настроєм футболісти підійдуть до цього поєдинку і якогму колективу вдасться бути єдиним цілим на полі".

Щодо того, що фінал відбудеться не на нейтральному полі і чи має це велике значення, Матвія вважає: "Так, звичайно. Це перевага для «Динамо». Вони будуть грати на рідному стадіоні, при своїх уболівальниках. Киянам буде легше в цьому плані".

Щодо прогнозу на матч, Матвєєв зазначив: "Рахунок вгадувати не буду. Вважаю, що шанси у обох суперників рівні. Але, звичайно ж, вболіваю за «Шахтар»!"

Як повідомляв УНІАН. 4 червня на столичному НСК "Олімпійський" відбудеться фінальний матч Кубка України з футболу, в якому зійдуться "Динамо" та "Шахтар". Гра розпочнеться о 21.00.