«Найтовстіший футболіст» вирішив відновити кар`єру в Бразилії (фото)

Форвард "Мілана" Роналдо, який відновлюється після розриву хрестоподібних зв`язок лівого коліна, заявив, що він має намір відновити кар`єру в бразильському "Фламенго". Відновившись після травми, нападаючий планує провести в цій команді декілька місяців, а потім повернутися до "Мілана", повідомляє Лента.руз посиланням на Reuters.

Роналдо підкреслив, що у нього дуже хороші стосунки з керівництвом "Мілана", але він розуміє, що перед тим, як повернутися в італійський клуб, він повинен набрати оптимальні фізичні і ігрові кондиції. Відзначимо, що інформація про перехід бразильця в "Фламенго" з`являлася ще до травми Роналдо, але тоді керівництво "Мілана" заявило, що клуб не збирається відпускати нападаючого.

Діючий контракт футболіста з італійською командою закінчується в кінці червня цього року, і нова угода поки не підписана. В той же час віце-президент "Мілана" Адріано Галліані відразу після травми Роналдо пообіцяв, що новий контракт з форвардом обов`язково буде підписаний.

За найоптимістичнішими прогнозами, бразилець зможе знову вийти на поле не раніше, ніж за сім місяців.

Як повідомлялося вчора, англійське видання The Sunсклало список десяти найтовстіших футболістів за всю історію, перше місце в якому зайняв бразильський форвард Роналдо. Нападаючий "Мілана" випередив таких відомих гравців минулого і сьогодення як угорець Ференц Пушкаш, швед Томас Брулін і англієць Ніл Раддок.