Український шашист Іванов потрапив у призери турніру в Іспанії

В Салоу (Іспанія) завершився престижний міжнародний турнір з шашок Salou-Open 2015, де третє місце в бліці завоював українець Артем Іванов, повідомляє офіційний сайт змагань.

60 учасників провели турнір у 7 турів за швейцарською системою, де українець здобув 5 перемог при 1 нічиїй та 1 поразці - 11 очок. Єдиної поразки він зазнав у протистоянні з переможцем змагань Яном Греенендийком. 2-е місце на рахунку бразильця Аллана Сілви.

Крім Іванова в турнірі брали участь ще двоє українських шашкістів. Дмитро Мариненко посів 25-те місце, а Іван Шовкопляс - 52-е.

В основному турнірі Іванов також став кращим із представників України і зайняв призове 20-е місце серед 141 учасника. Ще один українець Юрій Лагода посів в основному турнірі 23-е місце.