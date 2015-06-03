Ключове протистояння фіналу КУ "Динамо" - "Шахтар": Андрій Ярмоленко vs Алекс Тейшейра

Кращі якості та манеру гри Ярмоленко і Тейшейри знає, мабуть, кожен, хто хоча б трохи цікавиться українським футболом, констатує прес-служба ФК "Динамо".

Київський динамівець Андрій Ярмоленко в цьому сезоні не став кращим бомбардиром своєї команди. Андрій поступився на один гол Артему Кравцю. Проте Ярмоленко є кращим гравцем Прем'єр-ліги в сезоні, що завершився, за системою «гол+пас».

Він взяв участь у всіх 26-ти іграх сезону, в 24-х зі старту, провівши в грі 2,265 хвилин. За цей час Ярмоленко забив 14 голів (три з пенальті) і віддав 11 результативних передач.

У Кубку України показники Ярмоленка дещо скромніше. Він провів чотири матчі (три в стартовому складі), в останньому з яких відзначився одним голом і однією гольовою передачею. Це і не дивно, тому що до матчів останніх стадій Кубка Андрій був більше зосереджений на Прем'єр-лізі і Лізі Європи, а в кубкових матчах тренерський штаб «Динамо» вдавався до певної ротації складу. Ярмоленко зіграв в одному матчі стадії 1/8 фіналу, в одному матчі чвертьфінальної стадії і двох півфінальних.

На відміну від динамівця, Алекс Тейшейра взяв участь відразу в шести матчах Кубка України, п'ять з яких починав у стартовому складі. На рахунку Алекса 445 хвилин ігрового часу і два голи. Правда, обидва вони припали на матч ранньої стадії – 1/8 фіналу, в якому «Шахтар» розгромив (5:1) колектив 1-ї ліги – ФК «Полтава».

Тейшейра пройшов зі своєю командою через усі стадії – він зіграв в 1/16 фіналу, в двох матчах 1/8 фіналу, матчі чвертьфіналу та двох матчах півфіналу.

На відміну від Ярмоленка, Тейшейра, який діє на позиції півзахисника, став кращим бомбардиром не тільки в своїй команді, але і серед усіх команд Прем'єр-ліги. Він взяв участь лише у 22-х матчах (у 18-ти у стартовому складі), провів в грі порівняно менше часу – 1,772 хвилини, але використовував цей час дуже ефективно, забивши 17 голів (один з пенальті) і віддав чотири результативні передачі.

Тейшейра разом з Еріком Бікфалві з луцької «Волині» ділить друге місце в рейтингу «гол+пас» чемпіонату України, забивши 17 голів і віддавши чотири гольові передачі. При цьому він провів на чотири гри менше.

Для Ярмоленка нинішній сезон у Прем'єр-лізі та Кубку України є вже сьомим на вищому рівні. За попередні сім сезонів в національному Кубку Ярмоленко провів 20 матчів, в яких забив 12 м'ячів. Дебютний сезон у Кубку (2008/2009) став для Ярмоленка найрезультативнішим – в трьох матчах він відзначився п'ятьма голами.

Алекс Тейшейра проводить свій шостий сезон в Україні і п'ятий в національному Кубку. За ці п'ять сезонів він взяв участь у 24-х кубкових баталіях і забив 10 м'ячів. Найрезультативнішим для Алекса є сезон 2012/2013, в якому він забив чотири голи в п'яти матчах.

У минулому сезоні Ярмоленко вперше в своїй кар'єрі став переможцем Кубка України. Тейшейра є триразовим володарем Кубка України, який підкорився його команді в 2011, 2012 і 2013 роках.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня на столичному НСК "Олімпійський" відбудеться фінальний матч Кубка України з футболу, в якому зійдуться "Динамо" та "Шахтар". Гра розпочнеться о 21.00.