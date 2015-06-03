Напередодні фіналу КУ "Динамо" - "Шахтар": Ребров і Луческу дали прогнози

Для наставників команд Сергія Реброва та Мірчі Луческу майбутній поєдинок стане п'ятим очним, нагадує прес-служба "Динамо".

Два з них закінчувалися перемогами динамівців, один виграв "Шахтар" і ще один завершився внічию.

Зрозуміти і оцінити готовність команд до вирішальної гри можна виходячи зі слів тренерів команд.

Сергій Ребров: "Ми просто повинні зіграти в свою силу - ось і все. Вважаю, що команда заслужила право поставити в цьому сезоні жирну крапку. Звичайно, наш тренерський штаб нагадає хлопцям основні принципи гри суперника і вкаже на те, за рахунок чого його можна перемогти.

Я вимагаю від своїх футболістів, щоб вони атакували і захищалися всією командою. Вважаю, що в останніх поєдинках із «помаранчево-чорними» нам це вдавалося, а ті голи, які ми пропустили, стали наслідком виключно наших помилок. Донецький колектив славиться блискавичним виходом в атаку, тому потрібно мінімізувати кількість невиправданих втрат м'яча. У «Шахтаря» дуже великий атакуючий потенціал, в цьому колективі багато швидких виконавців.

Поєдинок з «Шахтарем» - особливий, і я впевнений, що наші гравці налаштуються на нього по повній програмі. Золотий дубль є дуже серйозною мотивацією для всіх нас і наших уболівальників.

«Гірники» здатні на багато що. Також, втім, як і «Динамо». Ми дуже добре знаємо один одного, тому впевнений, що на нас чекає цікавий матч. Зустріч двох найсильніших клубів України".

Мірча Луческу: "Якщо взяти до уваги важкі умови, в яких ми працюємо і граємо, природно, без повної самовіддачі футболістів за честь «Шахтаря» складно створити команду, яка буде домагатися хороших результатів.

«Динамо» виграло чемпіонат, але думаю, що «Шахтар» все одно залишається більш сильним, ніж столичний клуб. Якщо в тих умовах, в яких ми перебуваємо, ми маємо ігрову перевагу над «Динамо» в першому матчі і в другому, то, напевно, після п'яти чемпіонських титулів поспіль всі бажають бачити іншого володаря золотих медалей.

Ми програли чемпіонат і швидше за все винні самі – поступилися «Зорі», будучи дуже розслабленими та незібраними, втратили очки з «Металістом» та з донецьким «Металургом», коли везіння було на боці цієї команди.

Дуглас (Коста – прим.ред.) не зібраний, допускає багато помилок, непостійний, на жаль. Я його прекрасно розумію. Весь рік він більше думає не про чемпіонат України, а команди, що ним цікавляться, в які він, можливо, хотів би перейти. Разом з тим, якості Дугласа не обговорюються: він дуже швидкий, вибуховий, з хорошим дриблінгом, з хорошим ударом. Всі ігрові якості, притаманні йому, – на високому рівні. Природно, він хоче виступати в іншому, сильнішому чемпіонаті. Напевно, прийшов час. Подивимося. А так не думаю, що для нас це велика проблема. За його спиною ростуть і Марлос, і Нем. Думаю, ми зможемо його замінити, якщо буде потрібно, і це не буде великою втратою".

Як повідомляв УНІАН, матч "Динамо" - "Шахтар" відбудеться 4 червня на НСК "Олімпійський". Початок гри о 21.00.