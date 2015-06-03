Головним тренером "Реала" став невдаха півфіналу Ліги Європи проти "Дніпра" Бенітес

Мадридський "Реал" оголосив про підписання контракту з тренером Рафою Бенітесом, повідомляє офіційний сайт клубу.

Екс-наставник італійського "Наполі", який програв дніпропетровському "Дніпру" у півфіналі Ліги Європи, буде представлений сьогодні вдень (14.00 за київським часом) на стадіоні "Сантьяго Бернабеу", де проводить свої домашні матчі "Реал".

За даними, які наводять іспанські ЗМІ, зарплата тренера складе 4 млн. євро на рік.

Попередній наставник "Реала" Карло Анчелотті був відправлений у відставку 25 травня. У сезоні-2014/15 команда не виграла жодного трофея - 2-е місце в чемпіонаті Іспанії, виліт в 1/8 фіналу Кубка Іспанії, виліт у півфіналі Ліги чемпіонів.