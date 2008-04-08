Інститут Горшеніна проведе круглий стіл «Євро-2012: загроза чи можливість?»

12:01, 08 квітня 2008
Спорт
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9 квітня (середа) 2008 року об 11:00 в Київському Інституті проблем управління імені Горшеніна

відбудеться круглий стіл «Євро-2012: загроза чи можливість?».

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Ведучі – Кость Бондаренко, директор Інституту Горшеніна та Вікторія Лаврентьєва, експерт з проведення Євро-2012

На круглий стіл запрошені:

- Кость Бондаренко, директор Інституту Горшеніна;

- Григорій Суркіс,  президент Федерації Футболу України;

- Віталій Кличко, член комітету з проведення Євро-2012, депутат Київради;

- Олександр Волков, президент Федерації баскетболу України, народний депутат України;

- Євген Червоненко, голова Національного агентства з проведення Євро-2012;

- Володимир Платонов, ректор Національного університету фізичної культури та спорту;

- Дмитро Видрін, Член Конституційної Ради при Президенті України;

- Лев Парцхаладзе, президент інвестиційної компанії «XX век»;

- Вікторія Лаврентьєва, експерт з проведення Євро-2012.

Питання до обговорення:

1. Стан підготовки до Євро-2012 в Україні.

2. Ризики і проблеми Євро-2012.

3. Можливості і перспективи України щодо проведення Євро-2012.

Акредитація ЗМІ:  Олена Дяченко (044) 230 49 63, 8 (050) 363 02 16.

Адреса Інституту Горшеніна: вул. Чапаєва 4, 3-й пов., оф.14

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