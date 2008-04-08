Інститут Горшеніна проведе круглий стіл «Євро-2012: загроза чи можливість?»
9 квітня (середа) 2008 року об 11:00 в Київському Інституті проблем управління імені Горшеніна
відбудеться круглий стіл «Євро-2012: загроза чи можливість?».
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Ведучі – Кость Бондаренко, директор Інституту Горшеніна та Вікторія Лаврентьєва, експерт з проведення Євро-2012
На круглий стіл запрошені:
- Кость Бондаренко, директор Інституту Горшеніна;
- Григорій Суркіс, президент Федерації Футболу України;
- Віталій Кличко, член комітету з проведення Євро-2012, депутат Київради;
- Олександр Волков, президент Федерації баскетболу України, народний депутат України;
- Євген Червоненко, голова Національного агентства з проведення Євро-2012;
- Володимир Платонов, ректор Національного університету фізичної культури та спорту;
- Дмитро Видрін, Член Конституційної Ради при Президенті України;
- Лев Парцхаладзе, президент інвестиційної компанії «XX век»;
- Вікторія Лаврентьєва, експерт з проведення Євро-2012.
Питання до обговорення:
1. Стан підготовки до Євро-2012 в Україні.
2. Ризики і проблеми Євро-2012.
3. Можливості і перспективи України щодо проведення Євро-2012.
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