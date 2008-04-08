Інститут Горшеніна проведе круглий стіл «Євро-2012: загроза чи можливість?»

9 квітня (середа) 2008 року об 11:00 в Київському Інституті проблем управління імені Горшеніна відбудеться круглий стіл «Євро-2012: загроза чи можливість?». Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна. Ведучі – Кость Бондаренко, директор Інституту Горшеніна та Вікторія Лаврентьєва, експерт з проведення Євро-2012 На круглий стіл запрошені: - Кость Бондаренко, директор Інституту Горшеніна; - Григорій Суркіс, президент Федерації Футболу України; - Віталій Кличко, член комітету з проведення Євро-2012, депутат Київради; - Олександр Волков, президент Федерації баскетболу України, народний депутат України; - Євген Червоненко, голова Національного агентства з проведення Євро-2012; - Володимир Платонов, ректор Національного університету фізичної культури та спорту; - Дмитро Видрін, Член Конституційної Ради при Президенті України; - Лев Парцхаладзе, президент інвестиційної компанії «XX век»; - Вікторія Лаврентьєва, експерт з проведення Євро-2012. Питання до обговорення: 1. Стан підготовки до Євро-2012 в Україні. 2. Ризики і проблеми Євро-2012. 3. Можливості і перспективи України щодо проведення Євро-2012. Акредитація ЗМІ: Олена Дяченко (044) 230 49 63, 8 (050) 363 02 16. Адреса Інституту Горшеніна: вул. Чапаєва 4, 3-й пов., оф.14

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